Житель Бердянска Запорожской области сбросил собаку с моста на железнодорожные пути, в результате она получила серьезные травмы. Теперь мужчина может сесть в тюрьму на три года.

Об этом в субботу, 15 августа, информирует пресс-служба полиции региона.

Сообщается, что в четверг, 13 августа, в Бердянский отдел полиции поступило заявление от председателя общественной организации "Бердянская служба защиты животных" о факте жестокого обращения с животным.

"Правоохранители установили, что 11 августа 70-летний житель города Бердянск сбросил собаку с моста на железнодорожные пути. Граждане отвезли животное с многочисленными травмами в ветеринарную клинику", - говорится в сообщении.

По данному факту сектором дознания Бердянского отдела полиции открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Владелец собаки за свои действия может получить до трех лет ограничения свободы. Следственные действия продолжаются.

Напомним, недавно в Запорожье правоохранители задержали девушку, которая распространяла порнографию и видео издевательств над животными.

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