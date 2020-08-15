Раньше считалось, что женщины в фертильной фазе менструального цикла (период, наиболее благоприятный для зачатия) по сравнению с лютеиновой фазой (промежуток времени между овуляцией и началом кровотечения) оценивают определенные поведенческие сигналы мужчин как более привлекательные для сексуальных отношений. Однако исследование сотрудников Института психологии Геттингенского университета поставило под сомнение эту гипотезу.

Результаты новых наблюдений ученых опубликованы в издании Psychological Science.

Согласно прежним представлениям, от фазы менструального цикла зависит, какие именно мужчины кажутся женщинам привлекательными. Также считалось, что то или иное поведение мужчин указывает на их генетическую пригодность или непригодность.

Для проверки этих предположений ученые установили наблюдение за 157 гетеросексуальными женщинами в возрасте от 18 до 35 лет с регулярным менструальным циклом.

В ходе эксперимента участницы смотрели видео знакомств мужчин с женщиной, которая оставалась за кадром. В разные фазы цикла (а всего четыре раза) они оценивали этих мужчин с точки зрения сексуальной привлекательности для краткосрочных отношений без обязательств. Также во время сбора данных исследователи использовали образцы слюны для анализа уровня гормонов и высокочувствительные тесты мочи для подтверждения даты овуляции и периода фертильности.

В итоге авторы эксперимента не обнаружили доказательств того, что предпочтения женщины в отношении партнера меняются в течение цикла. Хотя оказалось, что в фертильной фазе по сравнению с другими фазами цикла женщины считают каждого мужчину привлекательнее.

Также исследователи установили, что флиртующие мужчины более привлекательны для краткосрочных сексуальных отношений, но менее интересны для долгосрочных отношений - независимо от фазы цикла или уровня гормонов.

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