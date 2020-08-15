Президент Беларуси Александр Лукашенко, против власти которого последние дни проходят массовые акции протеста и забастовки, указал на наращивание вооруженного компонента в соседних Польше и Литве, где проводятся военные учения НАТО.

Об этом глава республики заявил в субботу, 15 августа, на совещании Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, передает информационное агентство "Спутник".

"Меня больше волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних с нами государств - Польше и Литве. Там, как вам известно, проходят военные учения натовских войск. Это тоже было бы ничего, но идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях. Не видеть это, спокойно за этим наблюдать мы, естественно, не можем. И когда рано утром я разговаривал и слушал доклад начальника Генерального штаба, я заметил: наших военных также беспокоит эта проблема", - заявил Александр Лукашенко.

Он отметил, что эта тема обсуждалась еще в прошлом году, и тогда был выработан определенный алгоритм реагирования на подобные события.

Напомним, в пятницу, 14 августа, Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила окончательные результаты выборов президента. Согласно им, действующий глава республики Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, а его основная конкурентка Светлана Тихановская - 10,12%.

Однако уже сразу окончания основного дня голосования 9 августа в Минске и десятках других городов Беларуси вспыхнули оппозиционные протесты, которые сопровождались столкновениями в правоохранителями. Ожидается, что в воскресенье, 16 августа, в Минске пройдет самая масштабная акция против Лукашенко.

На фоне вспыхнувших в государстве протестов Лукашенко рассказал, что Россия может оказать помощь "по обеспечению безопасности Республики Беларусь" в случае внешних военных угроз.

В четверг, 13 августа министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что НАТО не должна вмешиваться в ситуацию в Беларуси, связанную с протестами в республике после выборов президента. По его словам, белорусов должны поддерживать соседние страны.