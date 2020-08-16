Максим Ткачук, 12-летний школьник из Волыни, которого весной националисты из "Свободы" травили за победу на песенном конкурсе Stars of the Albion в Лондоне с песней "Смуглянка", будет участвовать в национальном отборе на детское "Евровидение-2020".

Об этом рассказала "Стране" бабушка мальчика Лариса Владимировна.

"Мы подали заявку на голосование. Но для начала нужно набрать необходимое количество голосов, потом жюри. Участие он принимает, но это ещё не значит, что он пройдет", - подтвердила женщина участие в отборе.

Затем она сказала, что сейчас ее и внука националисты уже не трогают.

"Ситуацию с травлей уже пережили. Националисты ничего больше не писали. Но было как-то раз, что одна женщина дозвонилась, хотела поговорить. Она начала наезжать, что, мол, это пятно на всю жизнь и он никуда не поступит. Я сказала, что я ей благодарна за комментарий, пусть будет здорова и больше никогда не звонит. Потом мы ее пробили, она какая-то волонтёрка, тернополянка-львовянка. Сейчас у нас все хорошо", - сказала Лариса Владимировна.

Как писала "Страна", в конце июля стало известно об участии Украины в детском "Евровидении-2020", которое пройдет в Польше.

Мы также сообщали, что "Общественное" проведет нацотбор на детский конкурс по новым правилам в режиме онлайн.