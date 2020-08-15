Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал некоторые подробности своего субботнего разговора с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы республики, Россия при первом запросе готова оказать всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз.

Как пишет "БЕЛТА", об этом Лукашенко сообщил 15 августа на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси.

Президент Беларуси пояснил, на каком основании будет предоставляться помощь в случае форс-мажора.

"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит", - отметил белорусский лидер.

"И мы с ним (Путиным. - Ред.) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", - сказал Лукашенко.

Выжимку из Договора о коллективной безопасности, на который ссылается Лукашенко, предлагаем вниманию читателей ниже.

Телеграм-канал "Политика Страны" проанализировал данное заявление Александра Лукашенко.

"Лукашенко стремительно возвращается к антизападной риторике и делает упор на поддержку России. Эти слова можно воспринимать как сигнал силовикам и врагам, что беззащитным президент в любом случае не окажется. Если дойдёт до силовых действий", - указывает канал.

"Но пока резиденции Лукашенко никто не штурмует и проблема у него совсем другая - тотальное падение поддержки и доверия почти во всех слоях населения. И в этом псковские десантники или спецназ ФСБ вряд ли чем-то помогут. Тут несколько иные мероприятия необходимы", - пишет "Политика Страны".

"Параллельно Лукашенко пытается прокачивать тему внешней угрозы. "Меня больше волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних с нами государств - Польше и Литве. Там, как вам известно, проходят военные учения натовских войск. Это тоже было бы ничего, но идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях. Спокойно за этим наблюдать мы, естественно, не можем", - сказал Лукашенко.

"Но пока трудно сказать насколько тема внешней угрозы впечатлит население. Тема с "наемниками ЧВК" до выборов, прямо скажем, мало кого в стране впечатлила", - подытоживает канал.

Ранее "Страна" приводила версию пресс-службы Кремля о содержании телефонного разговора двух лидеров.

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