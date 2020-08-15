В субботу, 15 августа, российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне сил Южного военного округа не дал нарушить государственную границу РФ над Черным морем самолету ВМС США.

Видео перехвата и сопровождения американского военного воздушного судна опубликовало на YouTube Министерство обороны РФ.

В ведомстве рассказали подробности инцидента. Российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающуюся к государственной границе РФ воздушную цель. Для опознания и отождествления цели в воздух был поднят истребитель Су-27. Он приблизился к воздушному объекту на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е Aries ВМС США.

Заметив российский истребитель, самолет ВМС США развернулся в сторону от границы, а Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы американским самолетом не допущено.

Самолеты США и стран НАТО этим летом появляются у границ России чуть не каждый день. Например, неделю назад три дежурных истребителя России перехватили американский бомбардировщик над Охотским морем.

А в конце июля к границам РФ над акваторией Балтийского и Черного морей приближались самолеты-разведчики стран НАТО.