Сотрудники крупнейшего медиахолдинга Беларуси "Белтелерадиокомпания" с понедельника, 17 августа, намерены выйти на забастовку против фальсификации выборов президента республики.

Об этом в субботу, 15 августа, информирует РИА Новости.

Сообщается, что сегодня пресс-секретарь главы Беларуси Наталья Эйсмонт и спикер сената Наталья Кочанова приехали в здание "Белтелерадиокомпании" на срочную закрытую встречу с коллективом холдинга. Через некоторое время со встречи ушла телеведущая и режиссер государственных телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 3" Наталья Бибикова. Она рассказала журналистам, что работники "Белтелерадиокомпании" готовы выйти на забастовку.

"Сотрудники готовы выйти на забастовку. Сложно сказать, какой процент", – отметила она.

Бибикова пояснила, что предполагалось назначить забастовку на понедельник, однако "события так развиваются, что могла бы (пройти - Ред.) и раньше".

Стоит отметить, что во время закрытой встречи под зданием "Белтелерадиокомпании" стояли сотни протестующих, которые требовали Эйсмонт и Кочанову выйти к ним. Также к акции присоединились кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова.

Около 19:22 сотрудники компании заявили, что встреча с пресс-секретарем президента и спикером сената завершилась. Какие темы поднимались на закрытом совещании пока неизвестно.

В свою очередь аналитики полагают, что грядущая забастовка сотрудников государственного вещателя Беларуси объясняется тем, что власти республики заполняли вакансии в государственных СМИ "кадрами, настроенными антироссийски".

"В России уже идут комментарии, что такое развитие событий закономерно - Лукашенко все последние годы считал главной угрозой для себя РФ, а потому и наполнял госструктуры и госмедиа кадрами, настроенными антироссийски. И их поведение сейчас вполне объяснимо - они переходят на сторону «своих» на Беломайдане. Но интересно вот что. Единственная страна на постсоветском пространстве, в котором сформировалась достаточно мощная, назовем ее так, антимайдановская журналистика (против национализма, внешнего управления и т.д.), это Украина. В процессе почти 6-летней борьбы это течение выдержало многие испытания, закалилось и имеет немало успешных проектов, лидерских в своих сферах. Такого нет даже в России, где большинство журналистских кадров даже на госканалах отнюдь не идейные сторонники "антимайдановского" курса. А многие даже совсем наоборот", - сообщает телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, вчера на забастовку вышли рабочие Минского тракторного завода. Они объединились с колонной других протестующих и направились к Дому правительства, где и прошла демонстрация.

Ранее мы писали, что к забастовке присоединились сотрудники минского метрополитена.