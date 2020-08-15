Отпущенные из минского СИЗО журналисты Реуцкий и Васильев вернулись в Украину
Украинские граждане Константин Реуцкий и Евгений Васильев, задержанные в Минске во время подготовки материала, а позже отпущенные, прибыли домой.
Об этом сообщил в своем микроблоге Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Константин Реуцкий и Евгений Васильев только что пересекли границу. Они уже в Украине, а значит, дома. Спасибо команде посольства Украины в Беларуси, успешно решившей ряд вопросов и обеспечившей логистику", - написал глава МИД 15 августа вечером.
Как писала "Страна", двух журналистов задержали в столице Беларуси 12 августа.
На следующий день руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак потребовал у Минска освободить украинцев.
В пятницу, 14 августа, Васильев и Реуцкий уже были на свободе.