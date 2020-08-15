Российское издание "Новая газета" объявила, что начиная с субботы, 15 августа, будет называть Александра Лукашенко самопровозглашенным президентом Беларуси. Члены редакции мотивируют это тем, что выборы главы республики были сфальсифицированы.

Об этом информирует телеграм-канал издания.

"С сегодняшнего дня мы подписываем Александра Лукашенко самопровозглашенным президентом Беларуси", - говорится в сообщении.

По словам членов редакции, "Новой газеты" белорусские власти не смогли "даже "правдоподобно" сфальсифицировать результаты выборов".

"Наш дата-отдел выяснил, что после исключения всех фальсификаций протоколов за Лукашенко остается немного - всего лишь 17%. Согласитесь, это слишком мало, чтобы считаться избранным президентом", - уверена команда "Новой газеты".

Напомним, в пятницу, 14 августа, Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила окончательные результаты выборов президента. Согласно им, действующий глава республики Александр Лукашенко получил 80,1% голосов, а его основная конкурентка Светлана Тихановская - 10,12%.

Однако еще после окончания основного дня голосования 9 августа в Минске и десятках других городов Беларуси вспыхнули оппозиционные протесты, которые сопровождались столкновениями в правоохранителями. Ожидается, что в воскресенье, 16 августа, в Минске пройдет самая масштабная акция против Лукашенко.