Российская музыкант белорусского происхождения, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина записала видеообращение к белорусам в связи с событиями в стране. В нем она рассказала, что в новостях на улицах Минска видела тела погибших, и призвала протестующих беречь себя.

Обращение она опубликовала 15 августа в своем Instagram.

"Я считаю неэтичным... более того, я считаю, не имею права вмешиваться в дела другого государства, не являясь его гражданином. Но как человек, рожденный в 1974 году в городе Воложин Минской области, человек, любимый отец которого живет в Минске... я считаю своим долгом как белоруска поддержать белорусский народ", - начала свою речь Арбенина.

Затем она попросила протестующих быть осторожными.

"И хочу сказать самое главное. Самое главное, ребят, – останьтесь в живых. Физическую смерть не исправить... Мы, белорусы, добрый, щедрый, интеллигентный и, самое главное, мягкий народ. Мы никогда не были захватчиками. Мы всегда созидаем... И у меня обливается сердце кровью, когда я вижу в новостях, что в моем любимом Минске на улицах тела погибших. Я верю в справедливость. Я верю в Бога. И Бог не оставит белорусскую землю, не оставит белорусский народ. Берегите себя", – резюмировала 46-летняя певица.

Напомним, пока на протестах в Беларуси официально погибшим числится один человек - ранее судимый Александр Тарайковский, с которым прощались сегодня. О каких телах говорила Арбенина, неясно.

Мы также приводили статистику МВД Беларуси о раненых "мирными" протестующими правоохранителях. На милицию агрессивно нападали с самодельным оружием и камнями.