Министерство внутренних дел Беларуси опубликовало видео столкновений протестующих с милицией, которые проходили с 9 по 13 августа. В преамбуле говорится, что на видео запечатлены "организованные группы", нападающие на силовиков.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

Как отмечается, публикация видео спустя несколько дней после самих событий сводит эффект от него к минимуму. Так как в информационном пространстве уже утвердился и господствует тезис о "беспределе милиции в отношении мирных протестующих", несмотря на то, что в понедельник далеко не все протестующие были мирными.

"Такие видео нужны выкладывать сразу, а не спустя почти неделю. Хотя, в любом случае, несколько подобных видео вряд ли способны перебить эффект от десятков и даже сотен других видео - с насилием в отношении протестующих", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 августа страну охватили протесты после того, как в республике состоялись президентские выборы. Участники протестов считают их результаты сфальсифицированными и требуют проведения честного голосования. В то же время, 14 августа ЦИК официально объявил о победе Лукашенко с результатом более 80% голосов.