Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране есть правительство, созданное по Конституции, а государствам, которые пытаются выступить посредниками, следует в первую очередь навести порядок у себя.

Об этом он заявил в субботу, 15 августа, на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, передает "БелТА".

Также президент высказался о внутриполитической ситуации. "Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим, - подчеркнул белорусский лидер. - Я не хочу сказать, что есть место для какого-то благодушия, успокоенности. Нет, мы никогда не успокаивались. Вы знаете, жизнь наша такая и судьба, что мы, находясь в центре Европы, всегда должны быть готовыми вовремя ответить на любые вызовы".

Кроме того, Лукашенко отметил, что за рубежом Беларуси предлагают некое посредничество, создают для страны зарубежное правительство.

"Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите", - сказал президент.

"Никакое правительство ни за рубежом, где бы то ни было, нам не нужно, и управлять оно страной не будет никогда. Неужели историю не изучали?" - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее Лукашенко созвонился с президентов РФ Владимиром Путиным. В ходе разговора президенты подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений и выразили уверенность в том, что ситуация в Беларуси вскоре будет урегулирована.

Как известно, страну охватили протесты после того, как 9 августа в республике прошли президентские выборы. Участники акций требуют проведения честного голосования и считают выборы сфальсифицированными. При этом 14 августа ЦИК официально объявила о победе Лукашенко с результатом более 80% голосов.