В субботу, 15 августа, информационное агентство Associated Press опубликовало возможное доказательство того, что в погибшего во время протестов в Минске Александра Тарайковского стреляли. На снимке мужчина в белой майке с большим красным пятном стоит перед белорусскими силовиками.

Информация об этом появилась на сайте Associated Press.

Сообщается, что в понедельник, 10 августа, корреспондент AP Мстислав Чернов снимал видео протестов в Минске. Ему удалось запечатлить мужчину в белой футболке с красным пятном, который стоит напротив правоохранителей.

"(Супруга Тарайковского Елена) Герман просмотрела видео и уверенна сказала, что это Тарайковский", - говорится в сообщении.

Кроме того, корреспондент утверждает, что снял видео того, как этот мужчина упал и без движения лежал на земле. Эти кадры он обещал опубликовать позже.

Напомним, о первой жертве столкновений протестующих с силовиками в центре Минска власти официально сообщили в ночь на 11 августа. По данным МВД, Тарайковский погиб от разрыва в его руке неустановленного взрывного устройства, которое он хотел бросить в милицию.

Ранее мы писали, что днем 15 августа в Минске прошла многотысячная церемония памяти Тарайковского.