Мэр Умани Александр Цебрий пригласил местных жителей на общественное обсуждение вопроса приезда брацлавских хасидов в город для празднования Рош-ха-Шана с 18 по 20 сентября в условиях эпидемии коронавирусной болезни.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в субботу, 15 августа.

"Уважаемые жители Умани, приглашаю вас к диалогу! Всем, кому небезразличен вопрос приезда паломников-хасидов, на празднование Нового года во время карантина - жду вас. Встреча состоится сегодня, 15 августа 2020 года, по адресу: площадь Соборности, 1 (на Центральной площади, у Исполнительного комитета). Начало в 16:00", - написал Цебрий.

Как известно, каждый год во время еврейского Нового года (Рош-ха-Шана) в Умань приезжают от 20 до 40 тысяч паломников, чтобы посетить могилу своего духовного лидера – цадика Нахмана, основателя одного из направлений иудейской религии - брацлавского хасидизма. В этом году Умань могут посетить до 10 тысяч паломников.

Ранее мы писали, что представители центральных органов власти и местного самоуправления на совещании в Министерстве иностранных дел пришли к выводу, что в этом году прибытие хасидов в Умань не представляется возможным из-за коронавируса.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, запретят ли еврейским паломникам ехать в Умань во время эпидемии Covid-19.