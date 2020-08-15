В 30-ю годовщину со дня смерти легендарного советского рок-музыканта и лидера группы "Кино" Виктора Цоя на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге собрались сотни почитателей его творчества.

Видео опубликовал Телеграм-канал "Mash на Мойке" в субботу, 15 августа.

Как видно на записи, толпа людей стоит около памятника музыканту. Многие хором распевают его песни. Люди общаются, вспоминают об артисте.

Отметим, что композиция Цоя "Перемен" особенно актуализировалась в последнее время. Можно сказать, что она стала негласным гимном протестов в Беларуси.

Виктор Цой — советский рок-музыкант, автор песен и художник. Основатель и лидер рок-группы "Кино", в которой пел, играл на гитаре и являлся автором песен. Кроме этого, снялся также в нескольких фильмах.

Цой погиб в автомобильной катастрофе 15 августа 1990 года. Он возвращался с рыбалки во время отдыха в Латвии и, находясь за рулем "Москвича-2141", не справился с управлением. Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом. Музыканта похоронили 19 августа в Ленинграде на Богословском кладбище.

Напомним, ранее мы публиковали запись неизданного трека группы "Кино" с вокалом Виктора Цоя.

Также сообщалось, что "дерево Цоя" у озера Тельбин в Киеве признали ботаническим памятником.