Штаб оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской начал формировать координационный совет по передаче власти в республике.

Об этом со ссылкой на пресс-службу штаба сообщает "Интерфакс".

"Это расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти", - говорится в сообщении.

Кроме того, объявлено о начале приема заявок от потенциальных членов совета. В штабе Тихановской утверждают, что член координационного совета должен пользоваться "большим уважением в обществе" и быть "готовым делиться идеями для перемен к лучшему, конструктивно обсуждать предложения, уважать мнение других членов совета".

Напомним, в штабе оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской заявили, что уже обнаружили около 300 избирательных участков, где итоги голосования сфальсифицированы.

Также мы писали, что Евросоюз объявил выборы в Беларуси сфальсифицированными и не признает победу Лукашенко.