Штаб Тихановской начал формировать совет по передаче власти в Беларуси
Штаб оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской начал формировать координационный совет по передаче власти в республике.
Об этом со ссылкой на пресс-службу штаба сообщает "Интерфакс".
"Это расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти", - говорится в сообщении.
Кроме того, объявлено о начале приема заявок от потенциальных членов совета. В штабе Тихановской утверждают, что член координационного совета должен пользоваться "большим уважением в обществе" и быть "готовым делиться идеями для перемен к лучшему, конструктивно обсуждать предложения, уважать мнение других членов совета".
Напомним, в штабе оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской заявили, что уже обнаружили около 300 избирательных участков, где итоги голосования сфальсифицированы.
Также мы писали, что Евросоюз объявил выборы в Беларуси сфальсифицированными и не признает победу Лукашенко.