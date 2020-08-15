В США считают, что выборы в Беларуси не были честными. Также в Вашингтоне и Варшаве поддерживают народ республики и его истинное волеизъявление.

Об этом в субботу заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА Новости.

"Выборы не были свободными и не были честными... Сегодня мы обсуждали общую цель - это поддержка белорусского народа в их стремлении обрести суверенитет и свободу. Эти люди, которые выходят на протесты, они стремятся отстоять свое право на выбор", - сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.

Кроме того, Помпео заявил, что США рады освобождению задержанных в Беларуси, но этого мало.

Напомним, ранее страны Балтии призвали Беларусь провести новые выборы президента.

Перед этим Евросоюз объявил выборы в Беларуси сфальсифицированными и не признал победу Лукашенко.