Возможное введение санкций против Беларуси со стороны Европейского союза будет расцениваться как конец политики.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, передает TYT.by.

"Санкции - это конец политики", - ответил он, комментируя подготовку Советом ЕС санкционного списка из числа белорусских чиновников.

Несмотря на это, утверждает Глаз, Беларусь и дальше будет настроена на диалог с Евросоюзом.

"Поэтому ключевой вопрос сейчас - есть ли у ЕС политика в отношении Беларуси. У нас - есть. Во внешней политике Беларуси Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений. Поэтому в любых условиях, при любой обстановке мы настроены на сохранение коммуникации и продолжение, пусть и сложного, но диалога", - рассказал он.

Напомним, главы правительств Эстонии, Латвии и Литвы - Юри Ратас, Кришьянис Кариньш и Саулюс Сквернялис - призвали власти Беларуси провести новые и свободные президентские выборы.

Также "Страна" рассказывала, что вчера Евросоюз объявил выборы в Беларуси сфальсифицированными и не признал победу Лукашенко.