Голливудский актер Чак Норрис записал обращение к действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко, в котором пообещал заставить его плакать.

Соответствующий ролик опубликован в YouTube.

Так, Норрис называет Лукашенко "Сашей ноль процентов" и "Мистером тараканом". "Ты знаешь, когда я режу лук, он плачет. Так что если ты не перестанешь делать то, что делаешь сейчас, я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать", - заявил актер.

Как сообщают СМИ, обращение было записано через сервис "Cameo", с помощью которого у знаменитостей можно заказать различные ролики за определенную плату. Таким же образом появилось видео, на котором актер Элайджа Вуд высказывает слова поддержки Виктору Бабарико, бывшему кандидату в президенты Белоруссии, которого арестовали в июне.

Напомним, 9 августа в республике начались акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.

Согласно данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.