В субботу, 15 августа, Министерство здравоохранения Украины решило показать, какие правила необходимо соблюдать при посещении или проживании в общежитии во время эпидемии коронавируса.

Соответствующий пост опубликован в официальном Telegram-канале Минздрава "Коронавирус инфо".

"Проживание в общежитиях и их посещение во время карантина должно быть безопасным. Для этого внедрен ряд эпидемиологических правил для жителей, посетителей и администрации помещений. Все, кто находится в общежитии, обязаны носить защитные маски вне комнаты и пользоваться спиртовыми антисептиками на входе. В свою очередь, администрация общежития должна осуществлять все необходимые меры для противодействия распространению Covid-19", - говорится в сообщении.

Также в общежитии посетители обязаны проходить температурный скриниг, мыть руки и удерживаться от контактов с гражданами, у которых есть симптомы болезни.

Администрация обязана проводить влажную уборку каждые три-четыре часа, следить за наличием антисептиков, мыла и средств индивидуальной защиты. Кроме того, необходимо организовать централизованный сбор использованных масок и перчаток.

Напомним, 26 июля в Киеве была зафиксирована вспышка коронавируса в общежитии КПИ. Тогда сообщалось о 52 зараженных, однако через несколько дней подтвердился еще 81 случай заболевания.

Также "Страна" писала, что вспышка коронавируса была зафиксирована и в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна. Инцидент произошел 12 июля. Заболели пять студентов.