В субботу, 15 августа, из-за пожара в Хустской районной больнице на Закарпатье спасателям пришлось эвакуировать 200 человек. Из них 160 – пациенты.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области.

Сообщение о пожаре в Хустской центральной районной больнице им. Вицинского на ул. И.Франко поступило около 12:00.

"На место немедленно были направлены 2 единицы техники и 14 спасателей, которые за 5 минут прибыли по указанному адресу и приступили к тушению. Кроме того, из-за плотного дыма пожарным пришлось эвакуировать 40 человек персонала и 160 пациентов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что очагом возгорания стала электрощитовая на цокольном этаже здания. Локализовать возгорание удалось в 12:15, а ликвидировать в 12:20. Точная причина происшествия сейчас устанавливается.

На Закарпатье произошло возгорание в районной больнице. Фото: zk.dsns.gov.ua

Напомним, в период с начала года из-за масштабных пожаров в Украине погибли 953 человека. Еще 827 получили ранения разной степени тяжести.

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