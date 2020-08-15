Старший офицер Чопского пограничного отряда (Закарпатская область) получил подозрение в даче взятки за содействие незаконном перемещении табачных изделий через границу Украины. Контрабанду собирались перебрасывать через границу катапультой.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Западного региона Украины в субботу, 15 августа.

"По данным следствия, указанный пограничник передал часть неправомерной выгоды - $4 тыс - руководителю одного из подразделений Чопского пограничного отряда (из обещанных $5 тыс) за содействие местным жителям в несоздании препятствий в перемещении табачных изделий", - отмечается в сообщении.

При этом контрабанду (28 560 пачек сигарет) планировали перебрасывать катапультой из модифицированного санитарного УАЗа.

Правоохранители продолжают следственные действия. Был проведен обыск по месту жительства пограничника и соучастников преступления. Изъято в ходе осмотра места происшествия транспортное средство и имущество, которое находилось в нем, а также технические средства для упаковки табачных изделий, радиоуправляемый беспилотный летательный аппарат, устройства для управления летательным аппаратом или использования катапульты, рации, приборы ночного видения, а также другие вещи, содержащие доказательства противоправной деятельности.

Также допрашивают свидетелей и обыскивают лиц, которые связаны с незаконным перемещением табачных изделий.

Напомним, из Беларуси в Украину пытались ввезти рекордную партию контрабандных сигарет стоимостью 7 млн гривен.

Также мы писали, что контрабандист из Украины попытался протаранить российских пограничников.