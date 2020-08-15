Казахстанская авиакомпания Air Astana намерена возобновить полеты в Украину уже с 19 августа.

Об этом сообщает Avianews.

Так, авиакомпания намерена летать из Алматы в Киев три раза в неделю: по средам, субботам и воскресеньям. Для этого будут использовать Airbus A320.

Уточняется, что это уже третья попытка компании возобновить рейсы в Украину. Сперва это планировалось сделать четвертого июля, однако потом дату перенесли на первое августа из-за ужесточения карантина.

По данным компании, сейчас Казахстан требует от въезжающих из Украины справку о прохождении ПЦР-теста на коронавирус, которому не более 48 часов. Альтернативой является 14-дневный карантин.

При въезде в Украину гражданам Казахстана необходимо пройти двухнедельную самоизоляцю с контролем через приложение "Дій вдома".

Напомним, 13 августа в МИД выступили с заявлением о том, куда граждане Украины могут свободно путешествовать в пандемию коронавируса.

Ранее "Страна" рассказывала, что 17 августа авиасообщение с Украиной откроет Казахстан.