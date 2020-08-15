Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко во время телефонного разговора 15 августа согласились, что главное, чтобы проблемами в Беларуси не воспользовались деструктивные силы, желающие навредить сотрудничеству в рамках Союзного государства.

Об этом сообщили в Кремле по итогам переговоров двух лидеров в субботу, 15 августа, передает "ТАСС".

Кроме того, президенты выразили уверенность в том, что ситуация в Беларуси вскоре будет урегулирована.

Также Путин и Лукашенко отметили, что важно предотвратить попытки деструктивных сил нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству Москвы и Минска.

"Александр Лукашенко информировал о ситуации в Беларуси, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.

Также указано, что стороны "позитивно оценили тесное взаимодействие профильных ведомств по вопросу возвращения в РФ задержанных россиян".

Напомним, ранее в Беларуси сообщили, что в ходе телефонного разговора президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь. Перед этим Лукашенко заявлял о намерении связаться с Путиным из-за протестов в стране, которые могут угрожать обоим государствам.

Как сообщалось, страну охватили протесты после того, как 9 августа в республике прошли президентские выборы. Участники акций требуют проведения честного голосования и считают выборы сфальсифицированными. При этом 14 августа ЦИК официально объявила о победе Лукашенко с результатом более 80% голосов.