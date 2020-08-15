Владелец затонувшего у берегов Одессы танкера Delfi через суд пытался запретить Антимонопольному комитету Украины с требованием совершать какие-либо действия по отношению к судну. Однако Хозяйственный суд Киева ему в этом отказал.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Злой замысел или просто безумие. Но судовладелец Delfi подал в Хозяйственный суд Киева иск к АМПУ с ходатайством запретить совершать любые действия по отношению к судну. Действительно, зачем его ликвидировать с пляжа, никому же "не мешает", - говорится в сообщении.

Однако, по словам чиновника, суд отказал владельцу судна в озвученных требованиях. При этом Криклий считает, что настало время правоохранителям "детально ознакомится с деятельностью судовладельца Делфи - Mister Drake PC на территории Украины, и какую цель они преследуют своими действиями".

Напомним, танкер потерпел крушение в ночь на 23 ноября 2019 года. Около затонувшего судна сотрудники экологической инспекции выявили загрязнение воды и воздуха. Допустимые экологические показатели превышены в 15 раз.

Демонтаж судна начали 18 июля, однако один из прикрепленных к нему буксировочных тросов лопнул от нагрузки. Затем рабочие подсоединили к Delfi новый трос, тем не менее, во время транспортировки его второго конца к буксиру, он утонул. Все последующие попытки, которые предпринимались позже, также оказались безуспешными.