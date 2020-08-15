К смягчению карантина не готовы Киев и шесть областей Украины. Данные Минздрава на 15 августа
По состоянию на субботу, 15 августа, Киев и еще шесть областей Украины не готовы к смягчению карантинных ограничений.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Так, на 15 августа критериям для ослабления карантина не соответствуют:
- Киев;
- Волынская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская область;
- Ровенская область;
- Черновицкая область.
Данные по аннексированному Крыму и Севастополю отсутствуют, поэтому Минздрав не относит их к регионам, которые могли бы смягчить карантин.
По информации ведомства, Киев не соответствует критериям по новым случаям коронавируса на 100 тыс. человек за последние 14 дней - 69 случаев при допустимых 40, а также по загруженности больничных коек за последние 5 дней, которая не должны превышать 50%.
Кроме того, на Волыни, в Закарпатской, Ивано-Франковской и Ровенской областях также превышен допустимый порог новый случаев заболевания.
При этом Львовская и Черновицкая области не проходят сразу по двум показателям - рост новых случаев и загруженность коек.
Напомним, по данным на 15 августа, в Украине - новый антирекорд по коронавирусу, заразились 1 847 человек.
Кроме того, рекордные показатели по числу новых зараженных были достигнуты и в Киеве.