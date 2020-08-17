С сегодняшнего дня оппозиция призвала к общенациональной забастовке в Беларуси. Уже с утра появились сообщения, что начали бастовать рабочие одного из крупнейших предприятий-экспортеров страны "Беларуськалия".

А до того, на прошлой неделе, митинги проходили и на многих других предприятиях.

Требования были политические - уход Лукашенко, новые выборы, освобождение задержанных в ходе уличных акций.

В случае их невыполнения они заявляли, что с понедельника начнут забастовку.

Пока непонятно - сколько заводов перейдут от угроз к делу и действительно остановят производство.

Но то, что настроения против действующего президента среди рабочих распространены - очевидно.

Многим в Украине это кажется непонятным. Так как в Беларуси, в отличие от нашей страны, Лукашенко сохранил государственный контроль над предприятиями и не допустил закрытия производств в "лихие 90-е" и позже.

Сам Бацька по этому поводу тоже возмущается.

"Что это за подходы такие? Президент, правительство, все мы корячимся, чтобы в это тяжелейшее время хоть какую-то нормальную мало-мальски зарплату имели. Работают предприятия, оказываем колоссальную помощь этим предприятиям. И что? Нож в спину? Если рабочий человек, который в принципе вне политики, рвется куда-то на площадь что-то демонстрировать, он не рабочий. Пойдут - пусть идут. Слушайте, у нас избыточная численность на МТЗ, МАЗе, БелАЗе - везде. Пусть идут. Но на заводах им после этого места быть не должно", - сказал Лукашенко.

"Страна" решила пообщаться с белорусскими рабочими и узнать, какие настроения на самом деле царят на заводах, почему они взбунтовались против Бацьки и опасаются ли они, что после смены власти и экономической политики их предприятия могут закрыть, так большинство из них убыточные.

"Из 14 тысяч рабочих митинговало пару сотен"

По словам наших собеседников настроения среди рабочих противоречивые - одни рьяно поддерживают беломайдан и готовы бастовать и дальше, другие, наоборот, дистанцируются от активистов.

Один из активных участников протестов на прошлой неделе - Белорусский автомобильный завод (БелАЗ) в городе Жодино в часе езды от Минска.

"Взбунтовались очень сильно из-за насилия милиции в тюрьмах и РОВД. Когда мужчин избивали очень, женщин заставляли снимать трусы, мужикам засовывали палки в задний проход и так далее. Хватали всех подряд, мирно сидящих, стоящих, в магазинах, в кафе. Людям уже стало не до зарплат и рабочих мест, когда речь о жизнь и здоровье. Приказы отдавались сверху и давался полный карт-бланш, этого Бацьке многие не забудут и не простят. Не хотим, чтобы наши налоги шли на зарплаты милиции", - сказал в разговоре со "Страной" инженер по имени Михаил, попросивший об анонимности.

Впрочем, другие не хотят участвовать в протестах и переживают, что могут лишиться работы из-за беломайдана. В рабочей среде между забастовщиками и теми, кто протестовать не хотят, возник конфликт.

"На БелАЗе работает 14 тысяч человек. На митинг вышло пару сотен с политическими требованиями. Захотят ли 14 тысяч работников бастовать, чтобы остаться без зарплаты? Конечно нет, людям нужно кормить свои семьи, а не тех, кто находится за границей нашей страны и призывает к забастовкам. Эта забастовка стала бы самоубийством для всего завода, у которого и так экономические проблемы. Конкуренты БелАЗа только в ладоши хлопать будут, чтобы поддержать такую забастовку", - сказал нам один рабочих, также попросивший не называть его фамилии.

Часть работников уверена, что протесты могут привести к массовым сокращениям и остановке производства, а это грозит обвалом экономики.

"Всех, конечно, не уволят, но и БелАЗа не будет, будет в цехах тепличный комбинат, и будут выращивать петрушку, а для этого столько людей не надо. Пример - украинский ЮжМАШ, который раньше выпускал ракеты, а теперь перебивается отдельными заказами", - говорит нам один из рабочих.

"Увеличить зарплату в два раза"

Из бесед "Страны" с рабочими стало ясно, что один из главных мотивов забастовки на заводах, кроме результатов выборов и милицейского беспредела, - социальный.

Например, на "Белазе" рабочие говорят, что было бы неплохо, чтоб им увеличили зарплату в два раза. Тем более, что ранее ее урезали из-за падения количества заказов и сейчас они получают в среднем 900-1000 белорусских рублей (10-11 тысяч гривен).

"Работа не легкая. Кроме того, рабочие понимают, что если сейчас промолчат, то дальше гайки закрутят на полную до беспредела. И по контрактам, и по зарплате, и по поборам-взносам. А недовольных будут отправлять жаловаться сразу к омоновцам", - объясняет нам один из рабочих мотивы бунта.

Любопытно, что одной из претензий заводчан к Бацьке - это то, что он в последний год рассорился с Россией, что сказалось и на работе их предприятий, а следовательно и на зарплатах.

"Белорусы хотят дружить с Россией, без России заводы станут. Это все понимают. И тогда действительно придется уезжать за границу, мыть там зады. А Бацька зарывался с Москвой, а под конец еще эта история с "вагнеровцами". Хотел перед Западом показаться хорошим, но там его не хотят. Да и сколько уже можно править, четверть века - порка бы на покой", - говорит работник "Белаза".

"По программе Тихановской завода не будет"

Другие сотрудники не поддерживают коллег-забастовщиков.

"Есть в коллективе те, кто подстрекает, раскачивает ситуацию на заводе. Только те рабочие, которые бастуют, не читали программу Тихановской и ее коллег, а если прочитают, то задумаются, так как по ее программе не будет больше завода. Она хочет провести приватизацию и переориентироваться на Запад. А кому наша продукция нужна кроме России? Завод закроется. Я тоже за честные выборы. И мне тоже уже надоел Лукашенко. Ему пора уходить. Но я не за Тихановскую и ее коллег. Потому что после приватизации заводы закроют завод, как это сделали в Прибалтике. А вместо них построят торговые центры. Или взять предприятия Украины - где они? Тоже многие закрылись", - говорит один из инженеров Минского электротехнического завода им. Козлова.

На этом предприятии, как рассказывают его сотрудники, вначале директор грозил увольнением и говорил, что на заводе тысяча лишних человек, которые пойдут на улицу, но на следующий день его как подменили. Руководитель заявил, что он полностью солидарен с коллективом и поддерживает требования. А также пообещал, что не будет никаких преследований за митинги.

А рабочие требуют отпустить всех политзаключенных, а не только тех, кого задержали во время мирных акций. Отпустить в том числе Бабарико (кандидат в президенты, которого Лукашенко не допустил к выборам и посадил в тюрьму, называя его "пророссийским"). Также требуют проведения честных выборов - с прозрачными урнами, международными наблюдателями и новым ЦИК.

"Директор нас услышал и пообещал, что донесет информацию в Министерство промышленности и Администрацию президента. Единственное, он просит не останавливать производство", - говорит один из рабочих.

Если требования забастовщиков не выполнят, они грозятся полноценной забастовкой.

До этого бастовали несколько часов, оставив рабочих на линиях во всех цехах, чтобы те контролировали процесс, а остальные ходили на митинг.

В то же время на других заводах, по рассказам рабочих, начальники цехов требуют докладные на отсутствующих на рабочем месте.

Но настроения везде очень противоречивые.



"Хотелось бы, чтоб были перемены и зарплата выше. С другой стороны, перемены могут быть и к худшему. Сила завода - в его трудовом коллективе. Это профессиональные люди: начиная от рядовых рабочих и заканчивая конструкторами. Ведь только на БелАЗе умудряются на украинском оборудовании 1969 года выпуска производить продукцию", - говорит нам один из сотрудников предприятия.