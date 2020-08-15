Российского актера Михаила Ефремова, который обвиняется в смертельном ДТП, врачи выписали из больницы. Сейчас он находится у себя дома.

Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев в субботу, 15 августа, передает "ТАСС".

"Он находится дома, мы с ним созвонились", - сказал он.

По словам адвоката, он пока не знает, какой диагноз поставили актеру. При этом ранее он утверждал, что у Ефремова диагностировали инсульт.

Напомним, 11 августа в Пресненском суде Москвы должно было состояться рассмотрение дела о смертельном ДТП с участием актера. Однако перед заседанием ему стало плохо. Спустя несколько минут Ефремова госпитализировали прямо из здания суда. Его вынесли на носилках в бессознательном состоянии.

Актера поместили в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Врачи поставили ему предварительный диагноз - инсульт, однако позже стало известно, что он не подтвердился.