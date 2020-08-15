По состоянию на сегодня, 15 августа, в Украине загруженность больниц, которые принимают зараженных коронавирусом пациентов, составляет 24%. Тем не менее, в некоторых областях показатель существенно выше.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

"В общем, если брать все без исключения больницы, у которых есть места для больных Covid-19, у нас загруженность составляет 24%. Но это в целом по Украине, и если брать регионы, где фиксируем наибольшее количество случаев заболевания уже в течение длительного времени, то в городе Киев загруженность коек уже составляет 52%, Ивано-Франковская область - 48,8%, Львовская область - 52,8%, Черновицкая область - 52,4%", - сказал он.

Однако, как утверждает Степанов, есть ряд регионов, где ситуация с загруженностью обстоит лучше.

"Так, Запорожская область - это 3,6%, так как на сегодняшний день там фиксируется малое количество людей, больных Covid-19", - рассказал он.

В Украине возросла загруженность больниц, которые принимают зараженных коронавирусом. Смотреть с 6:00. Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, в ходе этого же брифинга Степанов рассказал о том, что за последний месяц резко возросло количество зараженных коронавирусом, которым необходима госпитализация. Показатель вырос почти на две тысячи человек.

Также "Страна" рассказывала, что с начала апреля в Украине число ПЦР-тестов на коронавирус, которые делаются сутки, увеличилось в 100 раз.