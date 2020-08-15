15 августа президент Беларуси Александр Лукашенко, который сегодня утром заявлял о намерениях связаться с Путиным из-за протестов в стране, провел с ним телефонный разговор.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Лукашенко пишет "БелТА".

Сообщается, что в ходе телефонного разговора президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь.

Напомним, ранее, 10 августа президент России Владимир Путин отправил белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравительную телеграмму после озвучивания предварительных результатов голосования в ходе выборов президента.

Также мы писали о протестах, которые с прошлого воскресенья, 9 августа, продолжаются в республике. Их участники требуют проведения честных выборов. Несмотря на это, ЦИК 14 августа объявила, что официально Лукашенко на выборах получил 80,1% голосов.