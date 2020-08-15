В ночь на субботу, 15 августа, в городе Малин Житомирской области произошел пожар в костеле. Сперва его пытался потушить работник при помощи огнетушителя, но без помощи спасателей сделать это не получилось.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"15 августа в 04:00 во время дежурства специалисты 13-й Государственной пожарно-спасательной части города Малин заметили дым в 100 метрах от подразделения. Придя на место происшествия, они выяснили, что загорелось здание двухэтажного кирпичного костела - из-под части крыши и окна на втором этаже, где находилось подсобное помещение, шел дым. Работник пытался потушить пожар огнетушителем, но у него это не получалось", - говорится в сообщении.

Также спасатели рассказали, что существовала угроза того, что огонь перекинулся бы на расположенную рядом детскую спортивную школу.

"В 05:15 спасатели остановили распространение горения, а в 06:20 - ликвидировали пожар. Им удалось спасти большую часть крыши и молитвенный зал. Огнем уничтожено 20 квадратных метров кровли, имущество в двух подсобных помещениях на первом и втором этажах", - говорится в тексте сообщения.

Под Житомиром ночью загорелся костел. Фото: zt.dsns.gov.ua

Напомним, в период с начала года из-за масштабных пожаров в Украине погибли 953 человека. Еще 827 получили ранения разной степени тяжести.

Ранее "Страна" рассказывала о пожаре в столичной многоэтажке, где вспыхнула проводка.