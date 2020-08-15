В Минске, у станции метро "Пушкинская", 15 августа прощаются с погибшим во время протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента Беларуси.

Люди приходят к месту на проспекте Пушкина, где погиб участник протестов Александр Тарайковский. Туда приносят цветы и красно-белые воздушные шарики.

По данным Телеграм-канала "NEXTA Live", в мероприятии принимают участие тысячи людей. Участники акции возложили горы цветов и записок, в которых они клянутся не забывать и не простить насилие со стороны правоохранителей.

Напомним, о первой жертве столкновений протестующих с силовиками в центре Минска власти официально сообщили в ночь на 11 августа. По данным МВД, один из демонстрантов погиб от разрыва в его руке неустановленного взрывного устройства, которое он хотел бросить в милицию.

Как сообщалось, 9 августа, в Беларуси прошли выборы, после чего по всей стране вспыхнули протесты из-за недовольства их итогами. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.

По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.