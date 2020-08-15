Вчера Беларусь вернула в Россию отряд "вагнеровцев" - россиян, которые были задержаны в конце июля.

Им так и не предъявили обвинений, вина их судом не доказана, а значит вся легенда об их якобы участии в провокациях против Лукашенко - окончательно рассыпалась.

Очень показательной оказалась реакция Украины. Киев буквально взорвался резкими заявлениями. А президент Владимир Зеленский заявил о неких сорванных договоренностях.

Реакция Офиса президента приоткрыла занавес над интересным аспектом всей этой истории - ролью Украины, которая, судя по всему, была определенным образом вовлечена в процесс еще до задержания "вагнеровцев".

"Страна" разбиралась в нюансах этой темной истории.

Как Украина без вагнеровцев осталась

История началась 29 июля. Спецназ КГБ Беларуси захватил три десятка граждан России в санатории под Минском. Власти страны заявили, что задержанные - бойцы частной военной компании "Вагнера", которые прилетели в Беларусь участвовать в массовых беспорядках и устраивать провокации накануне президентских выборов.

Параллельно стало известно, что большинство из россиян ранее воевали на Донбассе и имели гражданство Украины. То есть поддерживали сепаратистов.

Сразу после задержании в Украине начались разговоры, что Беларусь может выдать "вагнеровцев" Киеву. Позже в Минск направили официальный запрос. И власти соседней страны начали на словах допускать, что выдача может состояться - мол, если будут правильно оформлены документы на экстрадицию.

Чтобы поддержать это начинание, Владимир Зеленский даже позвонил Александру Лукашенко и лично попросил его посодействовать экстрадиции. Начались консультации с украинским послом. Одновременно Россия официально заявила, что резко против передачи граждан РФ третьей стороне.

То есть выдать "наемников ЧВК" Украине Беларусь могла, только сделав откровенно враждебный акт против России. И вероятность такая виделась из Киева очень высокой - учитывая риторику Бацьки.

Лукашенко в тот момент действительно разыгрывал антироссийскую карту. Накануне выборов он пытался показать Западу, что находится в конфликте с Москвой. Настолько жестком, что захватил граждан РФ и объявил их диверсантами (хотя подтверждавших это фактов Беларусь не привела).

Целью комбинации, как уже рассказывала "Страна", было вынудить Евросоюз и США признать выборы, на которых Лукашенко планировал победить, невзирая на уже формировавшийся майдан.

То есть имела место политическая технология, а не реальный страх перед "российскими боевиками". И когда она начала давать сбой, а потом и откровенно вредить президенту, историю начали сворачивать.

Дело в том, что Запад в версию о российской угрозе не поверил. А отношения с Россией начали резко портиться, что грозило Бацьке предвыборной войной уже на два фронта. Тогда Лукашенко сменил риторику и рассказал, что часть информации о "боевиках" получил из Украины. А затем дал понять, что Киеву никого не выдаст.

Одновременно российские СМИ опубликовали расследование о том, что именно украинские спецслужбы выманили "вагнеровцев" на территорию Беларуси и подставили группу под удар местных силовиков. С целью, во-первых, вбить клин в союз Минска и Москвы накануне выборов и лишить Бацьку ее поддержки. Во-вторых - в ответ за услугу, якобы оказанную в адрес Лукашенко - заполучить себе россиян.

Украина этой версии не комментировала. Но активно продолжала требовать выдачи арестованных в Беларуси людей.

Тем временем, в стране прошли выборы, начался Майдан и его жестокое подавление. Россия выборы признала и Лукашенко поздравила, а вот Запад обвинил Бацьку в фальсификациях и беспредельном насилии и начал готовить введение санкций.

Для Лукашенко стало совершенно понятно, что изначальный расчет на "умиротворение" Запада рассказами о "российской угрозе" провалился и последствия не заставили себя ждать.

Уже вчера генпрокуратура России заявила, что все они вернулись домой.

Реакция Украины оказалась крайне резкой и контрастировала с довольно мягкими комментариями ситуации в Беларуси из уст официальных лиц Киева до сих пор. Как будто была сорвана целая операция, а не случайный куш уплыл из рук.

Капслок Зеленского

Сразу после информации о возвращении "наемников" домой, вышло несколько обиженное по тону заявление Офиса президента Украины.

"Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, принадлежащих к частной военной компании "Вагнера".

Безусловно, Республика Беларусь - независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения".

Уже данная реакция была наполнена странными для межгосударственных отношений упреками.

Но сегодня утром уже от имени президента Зеленского вышел еще более жесткий текст.

В нем Зе зачем-то использовал слова, написанные заглавными буквами - так обычно во время полемики в соцсетях показывают, что человека переполняют эмоции. Но для официальных сообщений это какой-то новый стиль.

Приводим полный текст этого пространного сообщения президента:

"Несколько слов о важном с БОЛЬШОЙ БУКВЫ. О тех самых "вагнеровцах", демонов современной войны, которых правительство Беларуси выдало... России.

На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях.

Во-первых, публично наговаривать о каком-то якобы вмешательстве Украины во внутренние процессы в Беларуси. Этого точно не было.

А во-вторых, ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЕ К БЕЗУСЛОВНОМУ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ В ДЕЛА КАК БЕЛАРУСИ, ТАК И УКРАИНЫ - прежде всего Украины - ДЕМОНСТРАТИВНО ОТДАТЬ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ.

Это плохая история. История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий.

Бойцов частной военной компании "Вагнер", недавно задержанных на территории Беларуси, таки отправили в Россию. Несмотря на имеющиеся договоренности о сугубо юридическом и чисто объективном подходе к оценке этого дела. Офис Генерального прокурора Украины обращался в Генеральную прокуратуру Беларуси о выдаче задержанных в Украину. Всем этим лицам, среди которых 9 украинских граждан, обоснованно сообщили о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

Белорусская сторона оставила обращение без ответа. Были также активные попытки по дипломатическим и личным каналам доказать нашим партнерам, почему правильно и корректно было бы пойти именно предложенным нами путем. Но, к сожалению, этого не произошло.

СЧИТАЕМ ТАКОЕ РЕШЕНИЕ, мягко говоря, НЕСПРАВЕДЛИВЫМ, и не отвечающим духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи.

Последствия этого решения будут трагическими. Мы понимаем, что "ВАГНЕРОВЦЫ" ВСЕ РАВНО ВЕРНУТСЯ К СВОЕМУ ПРИВЫЧНОМУ ЗАНЯТИЮ - РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВОЙНЫ. Дай Бог, чтобы БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ НЕ ПРИШЛОСЬ И НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ ПОЛУЧИТЬ ЕЩЕ ОДИН ПЫЛАЮЩИЙ, ОБЕСКРОВЛЕННЫЙ ДОНБАСС, создать который все эти "вагнеровцы" очень хорошо могут. Потому что они - это про экспансионизм и насилие. Только про насилие.

Однако и сами "вагнеровцы", и любой другой, чей бизнес по их собственной характеристике - смерть, должны понимать: все равно придется отвечать. Перед законом или уже сразу перед Богом - покажет время.



ИЗБЕЖАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИКТО НЕ СМОЖЕТ".

Почему такая реакция у Киева?

Реакция вышла, как видим, не просто негативная - Зеленский высказал чуть ли не личную обиду. Как будто кто-то не сделал обещанного.

Зе в цитированном выше заявлении так и говорит, что были сорваны "существующие договоренности" - не уточняя, какие именно. Но о чем могли договариваться Киев и Минск?

Вообще вероятность выдачи "вагнеровцев" Украине внешними наблюдателями изначально виделась весьма небольшой.

Очевидно, что, даже несмотря на разногласия с Кремлем, Бацька пока его ближайший союзник. И сжигать все мосты он явно не собирается.

В этих условиях даже самым антибелорусски настроенным чиновникам Киева не пришло бы в голову настолько сильно "обидеться" на Беларусь за передачу "наемников" Москве.

А значит возмущение Зеленского - это скорее всего отзвук какой-то закулисной игры, которая велась вокруг "вагнеровцев". И слом определенных ожиданий.

Единственное объяснение - Украина была задействована в этой истории не только в качестве стороны, требующей экстрадиции.

Украина и россияне в Минске

О роли Украины в этой истории есть несколько конспирологических версий.

Первую - ее озвучивают в России - мы уже упоминали: спецслужбы Украины заманили россиян в Минск, представившись работодателями и обещая работу на охране нефтных вышек Венесуэлы и Сирии.

Учитывая, что по легенде лететь нужно было через Стамбул, а из России в Турцию пока летать запрещено - логистика шла через Минск. Где "вагнеровцев" и взяли местные спецслужбы якобы по наводке Украины.

Обе стороны могли преследовать свои цели - Украина хотела заполучить "вагнеровцев", Беларусь - повод заговорить о "российской угрозе".

То есть Зеленский требовал от Лукашенко ответной услуги - что и объясняет его нынешнее негодование.

Вторая версия, которую излагали ряд укаинских телеграм-каналов заключалась в том, что СБУ, которая курировала операцию, рассчитывала из Минска направить "вагнеровцев" самолетом в Венесуэлу. Над Киевом одному из пассажиров должно было стать плохо, и борт бы вынужденно сел в Украине. Где их бы и "приняли".

Однако об этой истории узнал глава Офиса президента Ермак и якобы потребовал на несколько дней притормозить операцию, чтоб не сорвать обмен пленными. В итоге билеты аннулировали и перенесли на новую дату, после чего белорусское КГБ задержало всех россиян под Минском.

Однако эта версия пока что совершенно бездоказательна. Кроме не в ее пользу играет обида Зеленского на Лукашенко. Если Бацька захватил россиян без согласования с Киевом, на что тогда надеялись у Зе и о чем могли договариваться?

Другое дело, если "вагнеровцев" Лукашенко отдали специально и по предварительной договоренности - тогда можно было требовать их выдачи. И обижаться, если ее не произошло.