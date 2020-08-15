Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил после начала масштабных акций протеста на предприятиях республики чиновники должны встретиться с их трудовыми коллективами. Сам он намерен посетит Минский завод колесных тягачей.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами, передает "БелТА".

"Потерять хотят работу и предприятия - потеряют. Дальше они не восстановятся, мы же это прекрасно понимаем. Поэтому пусть руководители со своими коллективами разбираются. Если нужна наша помощь или трудовые коллективы просят побывать там, не надо отказываться. Надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы", - сказал он.

Вместе с тем, Лукашенко анонсировал свой визит на Минский завод колесных тягачей уже в этот понедельник, 17 августа.

"На эти вопросы они услышат мой ответ", - подчеркнул он.

Напомним, в ходе этой же беседы Лукашенко рассказал об отставке действующего правительства Беларуси. В то же время он рассказал, что уже приступил к формированию обновленного Совета министров.

Также "Страна" писала, что в Беларуси начались акции протеста на многих предприятиях. Рабочие требуют проведения новых выборов. В случае отказа от выполнения этих требований угрожают объявить забастовку.

После этого Лукашенко выступил с заявлением, что конкуренты страны только и ждут этого.