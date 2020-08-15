В Офисе президента рассматривают вопрос досрочной отставки Центральной избирательной комиссии на внеочередном заседании Верховной Рады из-за конфликта с руководителем ЦИК.

Об этом пишет Телеграм-канал "Политика Страны" со ссылкой на источники на Банковой.

Вчера издание "Зеркало недели", ссылаясь на собственные источники, сообщило, что Офис президента потребовал от главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Олега Диденко и еще четверых ее членов написать заявления об увольнении, так как они являются людьми экс-главы ОП Андрея Богдана. Однако все пятеро отказались.

Офис президента очень резко отреагировал на эту новость, обвинив издание в распространении фейков.

Тем не менее, сегодня Диденко в комментарии "Украинской правде" подтвердил, что "от людей, приближенных к Офису президента", ему и еще четверым членам ЦИК поступали рекомендации об увольнении по собственному желанию. При этом Диденко дал понять, что писать заявление не будет.



По данным источников "Страны" на Банковой, ОП действительно хочет уволить пятерых членов ЦИК во главе с Диденко из-за их связей с Богданом, поскольку там считают его открытым врагом, который будет вести игру против "слуг народа" на местных выборах. То ли в пользу "За будущее" Коломойского, то ли в пользу "соросят" и прозападных сил. Но точно не в пользу президента.

"Принято решение избавиться от людей Богдана в ЦИК", - говорит источник.

Так как они оказались добровольно увольняться, их попытаются отстранить на внеочередном заседании Рады. Для этого нужно собрать 300 голосов нардепов.

"Наберется ли столько? Не исключено. Так как против действующего руководства ЦИК выступает вторая по численности фракция Рады "Оппозиционная платформа За жизнь". У ОПЗЖ есть конкретная претензия – отмена выборов на части территории Донбасса, что лишило права голоса 500 тысяч украинцев. Потому, если станет вопрос отставки руководителей ЦИК, то фракция может поддержать. Если, конечно, до тех пор Диденко со товарищи не поменяют резко свою точку зрения на выборы на Донбассе и не примут решение об их проведении", - пишет телеграм-канал.

Напомним, ранее ЦИК Украины назначила выборы в новосозданные райсоветы на 25 октября.

Также мы подробно писали, как и зачем ЦИК через подлог отменил выборы на Донбассе, оставив 500 тысяч украинцев без права голоса.