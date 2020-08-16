Ученые из Кембриджского университета установили, что у трансгендеров и не определившихся с полом (небинарных людей) аутизм и другие психические расстройства встречаются чаще, чем у цисгендерных людей - то есть тех, чья гендерная идентичность совпадает с биологическим полом.

Результаты наблюдений исследователей опубликованы в журнале Nature Communications.

В своей работе психологи и психиатры Кембриджа проанализировали пять наборов данных, основанных на онлайн-опросах почти 642 тысяч человек.

Во всех пяти наборах данных у трансгендеров и людей с небинарным гендером аутизм диагностировали значительно чаще, чем у цисгендерных женщин, мужчин и цисгендерных людей в целом (отношение шансов составило от 3,03 до 6,36).

В четырех из пяти наборах данных соотношение сохранилось после учета возраста и образования. И наоборот, в тех же четырех наборах процент трансгендерных людей и людей с небинарным гендером был выше среди тех, у кого диагностировали аутизм.

Затем авторы проанализировали результаты четырех опросников о чертах, связанных с аутизмом - коэффициенты аутизма, систематизации, эмпатии и сенсорного восприятия - у людей с разными гендерами.

У трансгендерных людей и людей с небинарным гендером три коэффициента, кроме эмпатии, были в среднем выше, чем у цисгендерных. Эффект наблюдали как у тех, кому диагностировали аутизм, так и у остальных, однако в первом случае разница была выражена сильнее. Значит, у людей, чья гендерная идентичность не совпадает с биологическим полом, чаще встречаются аутистичные черты, даже если у них нет диагноза "аутизм".

Ученые также исследовали частоту встречаемости шести других психических растройств (синдрома дефицита внимания и гиперактивности, биполярного расстройства, депрессии, шизофрении, нарушения обучаемости и обсессивно-компульсивного расстройства) у людей с разными гендерами. Частота диагнозов всех шести расстройств (в особенности шизофрении и депрессии) была выше у трансгендерных людей и людей с небинарным гендером.

Авторы высказывают несколько гипотез о том, почему появление психических расстройств связано с гендером. Во-первых, аутистичные личности изначально хуже вписываются в привычные социальные нормы. Во-вторых, известно, что некоторые пренатальные механизмы, которые определяют развитие мозга (например, половые гормоны), могут быть связаны как с развитием аутизма, так и с моделью гендерного поведения. Наконец, трансгендерные люди более уязвимы к психическим расстройствам, ведь они подвержены стрессу из-за непринятия общества и дискриминации.

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