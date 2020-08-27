Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных областях Украины по состоянию на 27 августа. За последние сутки заразились еще 1 974 человека, излечились 763 пациента и скончались 49.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook:

  • Винницкая область - 3 736 (+59),
  • Волынская область - 5 268 (+47),
  • Днепропетровская область - 2 095 (+40),
  • Донецкая область - 1 278 (+22),
  • Житомирская область - 2 998 (+39),
  • Закарпатская область - 7 225 (+82),
  • Запорожская область - 1 454 (+15),
  • Ивано-Франковская область - 8 485 (+164),
  • Кировоградская область - 780 (+9),
  • Киев - 12 468 (+220),
  • Киевская область - 5 305 (+94),
  • Львовская область - 13 763 (+203),
  • Луганская область - 264 (+17),
  • Николаевская область - 1 040 (+17),
  • Одесская область - 6 537 (+185),
  • Полтавская область - 695 (+11),
  • Ровенская область - 8 818 (+81),
  • Сумская область - 1 302 (+33),
  • Тернопольская область - 5 245 (+141),
  • Харьковская область - 8 202 (+218),
  • Херсонская область - 363 (+17),
  • Хмельницкая область - 2 102 (+40),
  • Черновицкая область - 9 700 (+159),
  • Черкасская область - 1 318 (+13),
  • Черниговская область - 1 618 (+48).

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, 26 августа Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до ноября.

Как сообщала "Страна", из-за ухудшения ситуации с коронавирусом иностранцы не смогут попасть в Украину с 29 августа по 28 сентября.

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