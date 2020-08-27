Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 27 августа
В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных областях Украины по состоянию на 27 августа. За последние сутки заразились еще 1 974 человека, излечились 763 пациента и скончались 49.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook:
- Винницкая область - 3 736 (+59),
- Волынская область - 5 268 (+47),
- Днепропетровская область - 2 095 (+40),
- Донецкая область - 1 278 (+22),
- Житомирская область - 2 998 (+39),
- Закарпатская область - 7 225 (+82),
- Запорожская область - 1 454 (+15),
- Ивано-Франковская область - 8 485 (+164),
- Кировоградская область - 780 (+9),
- Киев - 12 468 (+220),
- Киевская область - 5 305 (+94),
- Львовская область - 13 763 (+203),
- Луганская область - 264 (+17),
- Николаевская область - 1 040 (+17),
- Одесская область - 6 537 (+185),
- Полтавская область - 695 (+11),
- Ровенская область - 8 818 (+81),
- Сумская область - 1 302 (+33),
- Тернопольская область - 5 245 (+141),
- Харьковская область - 8 202 (+218),
- Херсонская область - 363 (+17),
- Хмельницкая область - 2 102 (+40),
- Черновицкая область - 9 700 (+159),
- Черкасская область - 1 318 (+13),
- Черниговская область - 1 618 (+48).
Напомним, 26 августа Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до ноября.
Как сообщала "Страна", из-за ухудшения ситуации с коронавирусом иностранцы не смогут попасть в Украину с 29 августа по 28 сентября.
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