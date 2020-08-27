В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом в разных областях Украины по состоянию на 27 августа. За последние сутки заразились еще 1 974 человека, излечились 763 пациента и скончались 49.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 3 736 (+59),

Волынская область - 5 268 (+47),

Днепропетровская область - 2 095 (+40),

Донецкая область - 1 278 (+22),

Житомирская область - 2 998 (+39),

Закарпатская область - 7 225 (+82),

Запорожская область - 1 454 (+15),

Ивано-Франковская область - 8 485 (+164),

Кировоградская область - 780 (+9),

Киев - 12 468 (+220),

Киевская область - 5 305 (+94),

Львовская область - 13 763 (+203),

Луганская область - 264 (+17),

Николаевская область - 1 040 (+17),

Одесская область - 6 537 (+185),

Полтавская область - 695 (+11),

Ровенская область - 8 818 (+81),

Сумская область - 1 302 (+33),

Тернопольская область - 5 245 (+141),

Харьковская область - 8 202 (+218),

Херсонская область - 363 (+17),

Хмельницкая область - 2 102 (+40),

Черновицкая область - 9 700 (+159),

Черкасская область - 1 318 (+13),

Черниговская область - 1 618 (+48).

Напомним, 26 августа Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до ноября.

Как сообщала "Страна", из-за ухудшения ситуации с коронавирусом иностранцы не смогут попасть в Украину с 29 августа по 28 сентября.