Карета "скорой помощи" Нацгвардии попала в ДТП на улицах Одессы
В Одессе автомобиль "скорой", которая принадлежит Нацгвардии, угодил в ДТП. Карета "скорой" столкнулась с легковушкой и перевернулась на бок. На тот момент в "скорой" были двое: водитель и фельдшер. Они получили травмы.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
В другом авто никто не пострадал.
В патрульной полиции рассказали, что "скорая" ехала в больницу с включенными маячками и сиреной по дороге с односторонним движением. По одной из версий, автомобиль поворачивал с боковой улицы и не предоставил преимущество "скорой".
В Нацгвардии начали служебную проверку.
На месте аварии образовалась огромная пробка, потому что это единственная дорога в самый большой спальный район Одессы. Люди, которые возвращались с работы из центра города, застряли на несколько часов.
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