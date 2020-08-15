В Одессе автомобиль "скорой", которая принадлежит Нацгвардии, угодил в ДТП. Карета "скорой" столкнулась с легковушкой и перевернулась на бок. На тот момент в "скорой" были двое: водитель и фельдшер. Они получили травмы.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

В другом авто никто не пострадал.

В патрульной полиции рассказали, что "скорая" ехала в больницу с включенными маячками и сиреной по дороге с односторонним движением. По одной из версий, автомобиль поворачивал с боковой улицы и не предоставил преимущество "скорой".

В Нацгвардии начали служебную проверку.

На месте аварии образовалась огромная пробка, потому что это единственная дорога в самый большой спальный район Одессы. Люди, которые возвращались с работы из центра города, застряли на несколько часов.

Ранее "Страна" публиковала видео ДТП в Киеве, где машина въехала в кофейню. Еще мы публиковали видео ДТП с маршруткой, которая врезалась в продуктовый магазин в Киеве.