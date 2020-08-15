Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал выдачу Беларусью сотрудников частной военной компании "Вагнер" России.

Его слова приводит в Facebook пресс-служба СНБО.

"К сожалению, власть Беларуси приняла не правовое решение, которое не соответствует духу двусторонних взаимоотношений и является недружественным шагом по отношению к Украине", - заявил Данилов.

Он считает, что это решение негативно скажется на отношениях двух государств, поскольку Украина собрала достаточно доказательств участия бойцов "Вагнера" в вооруженном конфликте на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований. А Офис генерального прокурора Украины еще 11 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек, задержанных 29 июля под Минском.

"Со своей стороны хотим отметить, что Украина найдет время и возможность, имея доказательную базу, привлекать всех виновных в совершении преступлений на нашей территории к уголовной ответственности, в какой бы далекой стране они не скрывались", - заверил секретарь СНБО.

Ранее "Страна" приводила реакцию украинского МИД на выдачу наемников.

Мы также публиковали комментарий по этому повод Офиса президента.