В Грузии разрешили сократить срок изоляции с 14 до 12 дней всем, кто приезжает из-за границы, контактировал с больным коронавирусом и другим людям с подозрением на заболевание.

Соответствующий документ опубликован на сайте "Законодательного вестника" Грузии.

Столько же будут обязаны просидеть на самоизоляции граждане, у которых подтвердился коронавирус без ярковыраженных симптомов или осложнений. Кроме того, срок может быть сокращен в случае перевода человека из карантина в самоизоляцию или из самоизоляции в карантин, если до помещения в карантинную зону он находился определенное количество дней в самоизоляции, или наоборот - до режима самоизоляции находился в карантине.

Также на въезде в Грузию необходимо будет показать ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до пересечения границы. Те же, кого не переведут в карантин, должны будут делать ПЦР-тест каждые 72 часа в течение 12 дней, а не 14.

Иностранцам придется платить за тест самостоятельно, кроме тех, у кого в крови найдут иммуноглобулин "G" (антитела, которые, предположительно, могут влиять на возникновение иммунитета от коронавируса). Таким людям также не придется проходить повторные исследования.

На данный момент в Грузии известно о 1 306 больных коронавирусом, из которых 1 085 излечилось и 17 скончалось. Продолжает лечение 261 пациент, на карантине находится 7 597 человек.

Напомним, Министерство здравоохранения обновило список "красных" и "зеленых" стран по распространению коронавируса. Украина, а также страны-соседи нашей страны, за исключением Румынии, Молдовы и России, вошли в "зеленую" зону.

Как сообщала "Страна", украинская авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов на рейсы зимнего сезона 2020-2021 в Чехию, Италию, Грузию и другие страны.