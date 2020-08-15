В Одесском новом жилом комплексе "Острова" в пятницу вечером вспыхнул пожар. По свидетельствам горожан, хотя дом построен недавно, в нем изначально были проблемы с проводкой и подачей электричества, что могло привести возгоранию.

О ЧП сообщается в Твиттер-аккаунте "Маяк-х@як".

Жилой комплекс сдали всего год назад. Однако электричество до сих пор подается по временной ветке, так как кабель, к которому "Острова" должны были подключить, повредили еще во время строительных работ. А застройщик так и не договорился с городом, как его восстанавливать и кто это оплатит.

Также стало известно, что свет в доме постоянно выключали по вечерам, когда максимальное число людей находились дома и пользовались электроприборами. Больше года жильцы выходили на забастовки, требуя, чтобы строительная компания устранила проблему - но безрезультатно.

В результате временная линия не выдержала нагрузки: после скачка напряжения взорвались все элетрощитки и загорелась проводка. Пожарная сигнализация не сработала.

После приезда пожарных выяснилось, что их лестница не достает до верхних этажей. К тому же пожарные долго не могли проехать из-за припаркованных машин. А во время тушения у них рвались шланги.

Одессочка



1. ЖК сдали год назад, электричество до сих пор по временной линии. Жильцы платят по строй.тарифу.



2. Скачок напряжения, взрываются все щитки, горит проводка.



3. Лестница не достает на верхние этажи



4. Пожарные не могут проехать из-за машин, рвутся шланги. pic.twitter.com/JMLFA42u0E — маяк-хуяк (@mayak_huyak_) August 14, 2020

Ранее "Страна" рассказывала о пожаре в столичной многоэтажке, где тоже вспыхнула проводка.

Неисправность электропроводки была основной версией и страшного пожара в одесском колледже, при котором погибли 16 человек.