Причиной пожара могло стать преступное разгильдяйство застройщика. Скриншот из видео

В Одесском новом жилом комплексе "Острова" в пятницу вечером вспыхнул пожар. По свидетельствам горожан, хотя дом построен недавно, в нем изначально были проблемы с проводкой и подачей электричества, что могло привести возгоранию.

О ЧП сообщается в Твиттер-аккаунте "Маяк-х@як".

Жилой комплекс сдали всего год назад. Однако электричество до сих пор подается по временной ветке, так как кабель, к которому "Острова" должны были подключить, повредили еще во время строительных работ. А застройщик так и не договорился с городом, как его восстанавливать и кто это оплатит.

Также стало известно, что свет в доме постоянно выключали по вечерам, когда максимальное число людей находились дома и пользовались электроприборами. Больше года жильцы выходили на забастовки, требуя, чтобы строительная компания устранила проблему - но безрезультатно.

В результате временная линия не выдержала нагрузки: после скачка напряжения взорвались все элетрощитки и загорелась проводка. Пожарная сигнализация не сработала.

В новострое не выдержала проводка

После приезда пожарных выяснилось, что их лестница не достает до верхних этажей. К тому же пожарные долго не могли проехать из-за припаркованных машин. А во время тушения у них рвались шланги.

 

Ранее "Страна" рассказывала о пожаре в столичной многоэтажке, где тоже вспыхнула проводка.

Неисправность электропроводки была основной версией и страшного пожара в одесском колледже, при котором погибли 16 человек.

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