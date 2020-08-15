В Минздраве опубликовали результаты эпидемиологического обследования очага сибирской язвы в Одесской области.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"По информации ГУ "Одесский Областной лабораторный центр МОЗ Украины", с целью установления условий и причин возникновения заболевания, специалисты ОЛЦ провели эпидемиологическое обследование очага. С целью локализации и ликвидации очага, в соответствии с приказом МОЗ Украины от 09.07.2003 года № 314 "О мерах по профилактике заболеваний сибирской язвой", специалисты Центра совместно с территориальным подразделением ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области принимают комплекс противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий", - указано в сообщении.

Выяснилось, что в последний раз заболевание в Саратском районе Одесской области фиксировали в 2018 году, до этого - 30 лет назад. Исследователи не обнаружили в образцах опасного патогена или мутаций, это обычный возбудитель сибирской язвы.

Так, Минздрав провел заключительную дезинфекцию, определил контактных лиц, организовал за ними медицинское наблюдение, отобрал соответствующие результаты для лабораторных исследований и подготовил доклад комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Также врачи напомнили, что пациент разводил животных, его занятость является местом особого риска заражения болезнями, которые передаются от животного к человеку.

Напомним, 12 августа в Одесской области зафиксировали случай заболевания человека сибирской язвой. Больной занимается скупкой животных для последующей перепродажи. При проведении эпидрасследования было установлено, что 3 августа 2020 у больного повысилась температура тела, на голени появился фурункул, который перешел в язву. За медицинской помощью мужчина не обращался. Только 7 августа он позвонил семейному врачу.

Как сообщала "Страна", после недавнего случая заражения сибирской язвой в Одесской области в Минздраве рассказали, как не подхватить заболевание.