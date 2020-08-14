Польскому политическому деятелю и депутату Европейского парламента Роберту Бедроню отказано во въезде в Беларусь. В республике он планировал встретиться с задержанными в ходе массовых протестов.

Об этом сообщает белорусское "Радио Свобода" со ссылкой на заявление представителя Государственного пограничного комитета Беларуси Антона Бычковского.

При этом чиновник отказался называть мотив такого решения властей.

"Власти, принявшие решение об отказе во въезде, не обязаны сообщать причины такого решения", - заявил он.

Бедронь, который является главой делегации Европарламента по отношениям с Беларусью, а также докладчик Европарламента по Беларуси родом из Литвы Петрас Ауштрявичюс планировали посетить страну 14-16 августа. Они хотели оценить поствыборную ситуацию, встретиться с задержанными, правительственными чиновниками и членами неправительственных организаций.

Вскоре после того, как стало известно об отказе во въезде Бедроню, СМИ сообщили, что в Беларусь не пустили и его спутника Ауштрявичюса - тоже без объяснения причин.

Ранее "Страна" разбиралась, что будет с протестами в Беларуси в ближайшее время.

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