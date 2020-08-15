В Украине выросла востребованность препаратов, которые служат профилактикой от ВИЧ среди тех категорий населения, которые входят в зону риска.

"В Украине более 2 500 человек воспользовались PrEP для профилактики ВИЧ. Среди них 1991 мужчина и 552 женщины. Для сравнения, в Польше количество людей, которые воспользовались PrEP, составляет около 2000 человек. В Грузии - не более 300 В Италии - около 600", - указано в сообщении.

Отмечается, что PrEP - это антиретровирусные препараты, которые предотвращают передачу ВИЧ. Лекарства рекомендую всем, кто имеет повышенный риск заражения ВИЧ - секс-работникам, гомосексуалистам, наркозависимым и прочим категориям населения.

Украина является одной из 68 стран мира, ввели PrEP для профилактики ВИЧ на бесплатно. PrEP на 99% защищает от передачи ВИЧ половым путем, однако, это не защищает от других инфекционных болезней, передающихся половым путем, поэтому использовать PrEP стоит только в сочетании с презервативом. PrEP можно получить в любом центре по профилактике и борьбе с ВИЧ или проконсультироваться у представителей неправительственных организаций.

Клиенты, которые принимают PrEP в Украине:

Дискордантные пары (в которых только один болен) - 693;

Работницы секс-индустрии - 133;

Работники секс-индустрии - 6;

Люди с рискованным поведением (гетеросексуальные отношения) - 104;

Потребители инъекционных наркотиков - 36;

Трансгендерные люди - 3;

Мужчины, практикующие сексуальные отношения с мужчинами - 1 564;

другие случаи - 2;

Напомним, в Минздраве рассказали об успехах программы по лечению и поддержке людей с ВИЧ и СПИД в Украине, а также об основных источниках заражения в этом году.

Как сообщала "Страна", некоторые услуги можно получить пациенту у врача первичной медицинской помощи, с которым заключена декларация.