Обязанность содержать ребенка до его совершенолетия одинакова для всех украинцев, независимо от того, в какой стране проживает тот из родителей, который должен ее выполнять. Ошибочным является мнение отца или матери, выехавших за границу, что это позволит им избежать необходимости исполнять обязанности перед детьми.

Об этом напоминает центральное межрегиональное управление Министерства юстиции.

Украина является участницей ряда двусторонних и многосторонних международных договоров, которые позволяют решать вопрос взыскания алиментов.

Так, в 2006 году Украина ратифицировала Конвенцию о взыскании алиментов за границей 1956 года. Процедура взыскания алиментов по названной Конвенции 1956 года определена Инструкцией об исполнении в Украине Конвенции о взыскании алиментов за границей.

Следовательно, если родители или дети по тем или иным причинам не могут самостоятельно урегулировать вопрос относительно обязанности содержания, на помощь приходит международно-правовой механизм решения данных вопросов, в частности, путем обращения в суд.

При обращении с иском в суд, если одна из сторон проживает за границей, необходимо, кроме требований действующего национального законодательства, учитывать также и положения соответствующих международных договоров Украины, действующих в отношениях между Украиной и иностранным государством.

Для того чтобы взыскать алименты с лица, проживающего за границей, у граждан Украины есть два пути:

1) обратиться в компетентный орган иностранного государства, где проживает должник, с ходатайством о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения суда Украины о взыскании алиментов (если вопрос взыскания алиментов решался в Украине и есть решение суда);

2) обратиться в компетентный орган иностранного государства, где проживает должник, с заявлением об установлении решения относительно алиментов.

В случае возникновения необходимости взыскания алиментов с лиц, находящихся на территории иностранного государства, с которым Украина заключила соответствующий международный договор, заинтересованное лицо может обратиться для получения более детальной информации относительно требований оформления документов в соответствующее территориальное управление юстиции по месту жительства.

Какие документы необходимо подать и как работает процедура

Должным образом оформленное заявление, ходатайство направляют в Министерство юстиции через территориальное управление юстиции.

Министерство юстиции как запрашивающий центральный орган в течение 30-ти календарных дней после получения заявления:

- проверяет наличие в нем информации и документов;

- может вернуть заявление заявителю для дооформлення в случае необходимости;

- заполняет формуляр о передаче и направляет его вместе с заявлением в центральный орган запрашиваемого Договорного государства;

- в случае необходимости способствует заявителю в решении вопроса об осуществлении перевода документов на язык запрашиваемого Договорного государства в соответствии с условиями Гаагской конвенции 2007 года;

- на обращение запрашиваемого центрального органа получает от заявителя дополнительные документы, необходимые для рассмотрения заявления, в частности доверенность на право представительства интересов заявителя по делу;

- по обращению центрального органа запрашиваемого Договорного государства предоставляет удостоверенные компетентным органом Украины копии документов.

Министерство юстиции в письменном виде сообщает истцу о ходе и результатах рассмотрения заявления или ходатайства - после получения информации от иностранных органов.

Сейчас алименты от граждан других государств в Украине налогом не облагаются.

Ранее Минюст объяснил украинцам, как взыскать алименты с родителя ребенка при уклонении от выплат.

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