В Офисе президента отреагировали на передачу России властями Беларуси задержанных 29 июля под Минском "наемников из ЧВК". У Владимира Зеленского сожалеют об этом решении.

Комментарий опубликовала пресс-служба Офиса в Facebook.

"Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, принадлежащих к частной военной компании "Вагнер". Безусловно, Республика Беларусь - независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения", - признались у Зеленского.

Как сообщала "Страна", о выдаче 32 задержанных под Минском россиян в пятницу проинформировала Генпрокуратура РФ.

Мы также приводили реакцию на это событие украинского МИД. Там отметили, что после этой выдачи киевским властям вряд ли стоит рассчитывать на экстрадицию наемников в Украину.