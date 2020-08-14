По итогам последней недели в Украине зафиксировали два антирекорда по количеству активных больных коронавирусом и достигли прошлых рекордных значений по уровню смертности от осложнений заболевания.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Помните, ослабление карантина создает иллюзию защищенности. Соблюдать правила безопасности в условиях пандемии COVID-19 следует независимо от ослабления карантина. Рекомендации по предотвращению распространения COVID-19 будут эффективно работать только тогда, когда их соблюдать все", - указано в сообщении.

В течение недели (с 8 по 14 августа) зафиксировано:

7 879 новых случаев заболевания;

3742 людей, выздоровели;

159 смертей от осложнений, вызванных COVID-19.

Таким образом по состоянию на 14 августа в Украине активных больных коронавирусом оказалось больше на 5 710 за неделю. Было проведено 98 413 ПЦР-тестов.

Самыми опасными регионами по уровню заболеваемости названы Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области.

Напомним, Минздрав опубликовал свежую карту распространения коронавируса в разных регионах Украины. За последние сутки заразилось еще 1 732 человека, излечился 581 украинец и скончалось 19.

Как сообщала "Страна", соучредитель корпорации Microsoft Билл Гейтс, который называл тесты на коронавирус полностью бесполезными, полагает, что человечеству удастся выбраться из пандемии Covid-19 к концу 2021 года.