Два антирекорда за неделю. Минздрав показал график заболеваемости коронавирусом
По итогам последней недели в Украине зафиксировали два антирекорда по количеству активных больных коронавирусом и достигли прошлых рекордных значений по уровню смертности от осложнений заболевания.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.
"Помните, ослабление карантина создает иллюзию защищенности. Соблюдать правила безопасности в условиях пандемии COVID-19 следует независимо от ослабления карантина. Рекомендации по предотвращению распространения COVID-19 будут эффективно работать только тогда, когда их соблюдать все", - указано в сообщении.
В течение недели (с 8 по 14 августа) зафиксировано:
- 7 879 новых случаев заболевания;
- 3742 людей, выздоровели;
- 159 смертей от осложнений, вызванных COVID-19.
Таким образом по состоянию на 14 августа в Украине активных больных коронавирусом оказалось больше на 5 710 за неделю. Было проведено 98 413 ПЦР-тестов.
Самыми опасными регионами по уровню заболеваемости названы Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области.
Напомним, Минздрав опубликовал свежую карту распространения коронавируса в разных регионах Украины. За последние сутки заразилось еще 1 732 человека, излечился 581 украинец и скончалось 19.
Как сообщала "Страна", соучредитель корпорации Microsoft Билл Гейтс, который называл тесты на коронавирус полностью бесполезными, полагает, что человечеству удастся выбраться из пандемии Covid-19 к концу 2021 года.