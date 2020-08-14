Европейский Союз посчитал результаты прошедших в Беларуси 9 августа выборов сфальсифицированными. При этом в ЕС хотят предложить белорусским властям помощь в диалоге с оппозицией для урегулирования кризиса в стране.

Как сообщает ТАСС, об этом говорится в заявлении Совета ЕС по итогам неформального заседания, которое состоялось 14 августа в формате видеоконференции.

"Министры вновь заявили, что выборы не были ни свободными, ни справедливыми. Евросоюз считает результаты выборов сфальсифицированными и поэтому не признает их в том виде, в каком они были представлены Центральной избирательной комиссией Белоруссии (ЦИК объявила о победе Лукашенко - Ред.). Поэтому ЕС выдвинет белорусским властям предложение о поддержке ЕС в налаживании и содействии диалогу между политическими властями, оппозицией и более широким обществом в целях урегулирования нынешнего кризиса. Верховный представитель и его службы немедленно приступят к работе над этим предложением", - сказано в документе.

Министры ЕС призвали белорусские власти "прекратить непропорциональное и неприемлемое насилие в отношении мирных демонстрантов".

"ЕС ожидает, что власти немедленно освободят всех незаконно задержанных лиц. В свете шокирующих сообщений о бесчеловечном обращении и условиях содержания под стражей Евросоюз ожидает тщательного и прозрачного расследования всех предполагаемых злоупотреблений с тем, чтобы привлечь виновных к ответственности", - говорится в заявлении.

Также в ЕС подтвердили намерение ввести санкции против лиц, "ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов".

"Работа над дополнительными списками в рамках существующих санкций в отношении Белоруссии начнется немедленно", - пояснили в заявлении.

Кроме того, министры выразили признательность журналистам за их работу в сложных условиях и осудили нападения на работников СМИ и их задержания.

Наконец, главы МИД договорились вернуться к обсуждению отношений между ЕС и Минском на предстоящей неформальной встрече в конце августа в Берлине.

"Евросоюз рассмотрит вопрос о том, как усилить свою поддержку белорусскому народу, в том числе путем расширения взаимодействия с гражданским обществом и финансовой поддержки гражданского общества, дополнительной поддержки независимых средств массовой информации и расширения возможностей для студентов и академической деятельности", - заключил Совет ЕС.

Как писала "Страна", Евросоюз может ввести точечные санкции против людей, которые несут ответственность за организацию выборов в Беларуси и насилие во время протестов.

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