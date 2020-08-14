В Италии зафиксировали самый высокий с весны антирекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

Так, за последние сутки в Италии обнаружили 574 новых пациента с коронавирусом. Это является самым высоким показателем с мая, когда страна оказалась в эпицентре мировой пандемии.

В целом в Италии известно о 252,8 тысячах больных, еще 35 человек скончались от осложнений заболевания.

"Госпитализирован 771 пациент с симптомами, из которых 56 находятся в отделении интенсивной терапии", - указано в сообщении.

Напомним, в итальянский городах, в частности во Флоренции, во время пандемии коронавируса начали возвращаться к традициям чумных времен. Так, там появились "винные окошки", из которых покупателям выдают кофе, мороженное, коктейли и различные товары.

Как сообщала "Страна", на планете продолжает распространяться пандемия коронавируса Covid-19. Общее число зараженныхв начале августа составило 18 017 556 человек. Жертвами болезни во всем мире стали 688 351 человек.