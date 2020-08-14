Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что пятеро граждан Украины, задержанных в Беларуси во время акций протеста, 14 августа были освобождены. Это четверо мужчин и одна женщина.

Об их судьбе дипломат рассказал в вечернем эфире телеканала "Украина 24".

"На свободу вышли пять граждан Украины. Все они находятся в безопасности. Это Константин Реуцкий, Евгений Васильев, Оксана Алешина, о которых утром сообщил президент Украины. После обеда мы также добились освобождения нашего гражданина Романа Шишко, который был задержан в Бресте", - сказал Енин.

Он добавил, что представители украинского МИД навестили в больнице еще одного освобожденного, Павла Чернявского, который после выхода из СИЗО почувствовал себя плохо и был госпитализирован.

"Травма оказалась не настолько серьезной, чтобы требовать пребывания в стационаре. Он отказался от лечения в стационарных условиях и вернулся домой", - уточнил чиновник.

Всем освобожденным гражданам была предложена помощь от посольства Украины в Республике Беларусь, в том числе с возвращением домой. Те из них, кто пожелает вернуться, смогут сделать это при первой возможности. Об их возвращении будет сообщено отдельно.

"Мы вели консультации с белорусской стороной касательно условий освобождения наших граждан, и на сегодняшний день нам это удалось. Отдельные административные или судебные процедуры еще продолжаются, поэтому окончательную точку ставить пока что рано. Но самое главное, что все наши граждане, которые были задержаны во время соответствующих массовых манифестаций, освобождены и находятся в безопасности", - резюмировал Енин.

Как писала "Страна", Константина Реуцкого и Евгения Васильева задержали в Минске 12 августа.

Мы также приводили слова выпущенных украинцев о том, что при задержании их били.